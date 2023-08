PNRR, Matteo Ricci (Pd): «Sedici miliardi in meno, Comuni senza soldi per cofinanziare opere»

- Advertisement -

AgenPress. «Ci sono 16 miliardi in meno sul dissesto, sulle strade, sul recupero dei centri urbani non sostituite da altre voci di entrata. Se verranno sostituiti dai fondi di coesione, occorre ricordare che per il 20% devono essere finanziati dai comuni stessi, e quei fondi i comuni non ce l’hanno.

E un grande pasticcio a cui il governo deve porre rimedio, perché rischiamo di bloccare gli investimenti in un momento importantissimo per la ripresa economica del Paese, perdendo una grande opportunità e scaricando ancora una volta i problemi sui Comuni che hanno dimostrato di essere i soggetti istituzionali più in grado di spendere le risorse del Pnrr e più veloci nell’attuazione».

Lo ha dichiarato al TG4 Matteo Ricci, responsabile dei sindaci del Pd e primo cittadino di Pesaro.