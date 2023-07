PNRR: MASE, Corte dei Conti approva operato su agrivoltaico e smart grid

- Advertisement -

AgenPress. Via libera della Corte dei Conti sezione controllo sulla gestione delle amministrazioni a due linee strategiche del PNRR gestite dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica: agrivoltaico e sviluppo delle smart-grids. La magistratura contabile ha riconosciuto infatti pienamente la correttezza e la puntualità dell’operato del MASE sui due diversi investimenti, che mirano in un caso a migliorare la resilienza delle reti elettriche e, nell’altro, ad incrementare la sostenibilità, la transizione green e l’efficienza energetica del comparto agricolo italiano.

“E’ un segnale importante – afferma il Ministro Gilberto Pichetto – anche in virtù dell’ottimo risultato raggiunto con l’Europa nel negoziato sulla terza e quarta rata del Piano. Il nostro dovere – conclude – è spendere le risorse per raggiungere gli obiettivi: lo stiamo facendo con grande impegno, rispettando la tabella di marcia su tutti gli interventi di competenza del Ministero”.

L’indagine della Corte conferma di non riscontrare ritardi o criticità nel percorso di pieno raggiungimento dei traguardi per gli interventi del dicastero di Via Colombo per migliorare la resilienza delle reti elettriche di distribuzione a eventi metereologici estremi e per le manifestazioni di interesse sull’aumento della resilienza nella rete di trasmissione di energia in alta e altissima tensione per l’intero territorio nazionale.

Analogo giudizio positivo per confermare la corretta procedura del MASE sulla realizzazione di nuovi impianti agrivoltaici anche di natura sperimentale. L’investimento, gestito in stretta collaborazione con GSE e CREA, mira ad incentivare l’ammodernamento tecnologico e la riconversione del processo produttivo in chiave di sostenibilità ambientale, sia delle realtà economiche agricole che zootecniche.