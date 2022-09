Pnrr Italia. La Commissione Ue annuncia l’approvazione della seconda tranche da 21 miliardi

AgenPress. L’Italia “ha raggiunto tutti i 45 obiettivi”. La Commissione Ue annuncia l’approvazione della seconda tranche da 21 miliardi nell’ambito del Pnrr dell’Italia.

Il presidente della Commissione, von der Leyen, parla di “importante impulso alle riforme” e dichiara: “Congratulazioni, Italia, e continua a lavorare bene!”.

Il vice presidente della Commissione Ue Margaritis Schinas, aggiunge: “Tutti i governi incluso quello italiano avranno molto più da guadagnare nel lavorare con l’Europa e non contro l’Europa” e “nessun risultato elettorale potrà rompere l’unità europea”.

Il commissario Gentiloni sottolinea che il Pnrr “rappresenta un’opportunità unica” e ora “spetterà al prossimo governo italiano fare ogni sforzo” per coglierla. La messa in opera degli investimenti sta entrando nella sua fase di pieno svolgimento”, spiega l’esecutivo

europeo: “L’Italia sta dimostrando un continuo e importante impulso alle riforme in settori chiave, come il pubblico impiego e gli appalti pubblici”.