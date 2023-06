Pnrr. Governo. In via di completamento la valutazione della Commissione Ue per la terza rata

- Advertisement -

AgenPress – “Il processo di assessment sin dall’invio della domanda di pagamento, ha richiesto tempi più lunghi, d’intesa con i servizi della Commissione, per la complessità degli obiettivi da conseguire per questa rata e per gli approfondimenti che si sono resi necessari, nelle interazioni con la Commissione, per alcune scadenze”.

E’ quanto si legge nel testo definitivo della relazione sullo stato di attuazione del Pnrr depositata dal governo in Parlamento.

“Per il conseguimento dei traguardi ed obiettivi della terza rata – prosegue la relazione del governo – è stato necessario un importante lavoro di squadra, che si è avvalso di un dialogo serrato e costruttivo con la Commissione europea e del contributo di tutte le amministrazioni. In questo modo è stato possibile risolvere numerose problematiche, anche legate al raggiungimento di obiettivi che erano assunti come già conseguiti al momento dell’insediamento”. “È stata cruciale la scelta, fortemente sostenuta dal Presidente del Consiglio, di rafforzare la centralità della Cabina di Regia- si legge ancora – luogo di coordinamento e impulso delle azioni da adottare per la realizzazione delle misure del Pnrr. La Cabina di Regia, che in precedenza si era riunita ufficialmente solo due volte, in occasione della presentazione della Relazione al Parlamento, dall’insediamento del nuovo Governo si è riunita in plenaria sette volte”.