Pnrr. Gentiloni, ‘la terza rata arriverà prossimamente. Rapporti costruttivi tra Commissione Ue e governo italiano”

AgenPress – “Il Pnrr è una cosa senza precedenti, quando arriverà l’erogazione della terza rata, e arriverà prossimamente, l’Italia avrà ricevuto circa il 60% delle risorse. Tra Commissione e il governo italiano ci sono rapporti costruttivi” ma “credo che secondo me, una cosa che sbagliamo da italiani, è nel trattare questo Pnrr come fosse una medicina amara, imposta da Bruxelles, mentre vedo in tanti altri Paesi i premier che fanno road show per aprire cantieri e far vedere iniziative”.

Lo ha detto il commissario all’Economia Paolo Gentiloni. “Penso che dovremmo cogliere la meravigliosa opportunità di questa roba piuttosto che vedere cosa non c’è, dove siamo in ritardo, etc”.