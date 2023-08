Pnrr, Emiliano: “Fitto saccheggia le risorse destinate al Sud per mettere pezza ai buchi provocati dai precedenti governi”

- Advertisement -

AgenPress. “Bisogna lasciare intatte e se possibile potenziare le politiche di coesione degli ultimi anni impedendo al ministro Fitto di saccheggiare le risorse destinate al Sud per mettere una pezza ai buchi finanziari provocati dai vari governi nazionali degli ultimi anni. La Campania e la Puglia in particolare sono treni economici del Sud che non vanno fermati”.

“Vedo una totale assenza di leadership di vertice meridionali nel Partito Democratico e il tentativo frequente di trasformare in populisti e macchiette i sindaci e i presidenti del Sud. E invece una grande forza per i progressisti è nascosta al Sud. È compito nostro rompere questo assedio e questa discriminazione”.

A dirlo il governatore della Puglia Michele Emiliano in un’intervista al quotidiano L’Identità.