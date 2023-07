Pnrr. Bonomi: scontiamo gli errori fatti da Conte. Replica: da Confindustria pochi contributi concreti

- Advertisement -

AgenPress – “Diventa difficile accusare questo governo, per noi il Pnrr era sbagliato in origine, Avevamo contestato l’impostazione che fu data dal governo Conte. Oggi scontiamo questi problemi, perché dentro ci sono progetti che poco avevano a che fare con la crescita del Paese”. Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, a Ustica.

Parole alle quali ha replicato lo stesso Giuseppe Conte. “Bonomi si è presentato a Villa Pamphilj portandomi un libretto dell’ufficio studi di Confindustria, in cui c’erano studi accademici di professori universitari sulla semplificazione. Questo è stato l’apporto di Confindustria. Non ho visto grandissimi contributi concreti. Il progetto Transizione 4.0 siamo disponibili a realizzarlo per recuperare le risorse che ci stiamo perdendo” sul Pnrr.