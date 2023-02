Più Europa. Riccardo Magi eletto segretario, Federico Pizzarotti presidente

- Advertisement -

AgenPress – Il terzo congresso nazionale di +Europa ha eletto segretario del partito Riccardo Magi, e Federico Pizzarotti presidente. Il risultato è stato proclamato dal palco del congresso dalla prof. Nicoletta Parisi.

Magi ha ottenuto 211 voti (31 schede bianco, 6 nulle e 2 non votanti) mentre Pizzarotti ha avuto 203 voti (30 le schede nulle). Dopo la proclamazione prima Pizzarotti e poi Magi hanno brevemente ringraziato i delegati al congresso.

“Vi ringrazio – ha detto l’ex sindaco di Parma – siamo stanchi ma entusiasti di un percorso che comincia. Ora smettiamo di parlare di numeri ma solo di più Europa”. “Voglio davvero ringraziare tutti voi – ha invece detto il neo-segretario – questo congresso non è stato facile ma ha svolto a pieno il compito di un congresso, con dibattito, competizione, con delle regole. Ci ha dato le linee guida su cui lavorare, un metodo su cui lavorare, avendo chiaro di lavorare tutti insieme ognuno in base alle responsabilità che lo Statuto gli assegna”. Oltre al segretario e al presidente è stata eletta Carla Taibi come tesoriere del partito.