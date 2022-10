Più di 200.000 russi sono entrati in Kazakistan dopo annuncio mobilitazione parziale di Putin

AgenPress – Più di 200.000 cittadini russi sono arrivati ​​in Kazakistan da quando il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato il suo ordine di mobilitazione parziale, secondo il ministro dell’Interno kazako Marat Akhmetzhanov.

Dei 200.000 arrivi, più di 147.000 sono già partiti dal 21 settembre, ha detto Akhmetzhanov all’agenzia di stampa statale kazaka Kazinform.

Lunedì, Akhmetzhanov ha detto che oltre 7.000 sono arrivati ​​​​e 11.000 se ne sono andati, secondo Kazinform.

Ha anche affermato che 68 russi hanno chiesto la cittadinanza kazaka.

La Russia e il Kazakistan sono vicini che condividono un confine lungo 7000 chilometri (4.350 miglia).

A circa 70mila cittadini russi è stato assegnato il numero di identità dello straniero (non residente), ha affermato il ministro kazako per lo sviluppo digitale e l’industria aerospaziale Bagdat Mussin.

Il numero di identità dello straniero è importante per registrare il soggiorno e la registrazione, nonché le violazioni. Consente di identificare movimenti, servizi, multe ricevute e così via tramite database. “E’ un codice identificativo e non fornisce cittadinanza o altro»”.