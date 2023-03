Pirateria. Rutelli (Anica), impegno contro criminalità informatica merita plauso

- Advertisement -

AgenPress. “L’inizio dell’esame nell’Aula di Montecitorio del testo unificato Mollicone-Maccanti contro la criminalità informatica merita un plauso per tre ragioni principali: innanzitutto per il merito di portare in Aula una proposta ben strutturata ed in grado di impattare sulle crescenti attività di criminali informatici che mettono a rischio migliaia di posti di lavoro, specialmente nel settore del Cinema e dell’Audiovisivo; perché su un’iniziativa del presidente della Commissione Cultura Federico Mollicone e della deputata Elena Maccanti si è registrata la piena collaborazione di tutto lo schieramento parlamentare, sia di maggioranza sia delle opposizioni; perché, infine, si tratta di un testo di legge di iniziativa parlamentare e non dell’ennesima conversione di un decreto governativo”.

Lo afferma il presidente Anica (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Digitali) Francesco Rutelli.