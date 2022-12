Pineta Grande Hospital premiata come Welfare Champion

- Advertisement -

AgenPress. È stato presentato a Roma il Rapporto Welfare Index 2022 sullo stato del welfare nelle imprese italiane, giunto alla settima edizione.

La fotografia sullo stato del welfare si basa su un modello di analisi organizzato in dieci aree: 1) Previdenza e protezione, 2) Salute e assistenza, 3) Conciliazione vita-lavoro, 4) Sostegno economico ai lavoratori, 5) Sviluppo del capitale umano, 6) Sostegno per educazione e cultura, 7) Diritti, diversità, inclusione, 8) Condizioni lavorative e sicurezza, 9) Responsabilità sociale verso consumatori e fornitori, 10) Welfare di comunità.

Sono oltre 6.500 le imprese analizzate, provenienti da tutta Italia, di tutti i settori produttivi e di tutte le dimensioni e solo 121 sono state le realtà premiate. Il Pineta Grande Hospital ha ottenuto il massimo rating 5W che indica il presidio e l’innovazione in tutte le aree di welfare. Il premio è stato ritirato dal dott. Vincenzo Schiavone, presidente de “La Nuova Domiziana S.p.A.”, holding a cui fa capo il Pineta Grande Hospital e altre cinque strutture sanitarie in Campania. “Gli eccellenti risultati raggiunti in questi anni sono il frutto del lavoro, della passione e della professionalità di ogni collaboratore – dichiara il dott. Schiavone -. Crediamo fortemente che un maggiore stato di benessere e serenità possa aiutare ad affrontare al meglio il lavoro e le sfide che esso comporta. Il Welfare per noi è prendersi cura del personale, che a sua volta è dedito alla cura degli ammalati, in modo da contribuire ad uno stato di benessere collettivo che consenta di operare in armonia anche nelle situazioni più critiche.”

Importante per il punteggio del Pineta Grande Hospital è stato il programma di welfare aziendale “Team Care”, nato lo scorso anno, strutturato con società di rilevanza nazionale che comprende una serie di convenzioni e attività, pensate e create per i dipendenti, finalizzate alla valorizzazione, in ogni sua forma, del tempo libero e della sfera sociale e culturale. I partner dell’iniziativa hanno messo in campo le loro migliori proposte al fine di partecipare ad un progetto altamente attrattivo. I dipendenti del Pineta Grande Hospital, infatti, possono usufruire di sconti, iniziative ed esperienze studiate esclusivamente per loro. Un progetto unico, un made to measure che vanta collaborazioni con aziende e multinazionali di grande importanza come la catena Best Western, The Space Cinema, Trenitalia, MSC crociere, SNAV, Città della Scienza, Giunti al Punto, Disneyland Paris, e altri.