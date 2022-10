Pil Italia. Fmi taglia le previsioni nel 2023. E’ recessione tecnica, ma è meglio della Germania

AgenPress – Il Fondo Monetario Internazionale aveva ipotizzato che i rischi di recessione sono in aumento e che circa un terzo dell’economia mondiale la sperimenterà tra quest’anno e il prossimo. “Abbiamo già declassato le nostre proiezioni di crescita tre volte, a solo il 3,2% per il 2022 e il 2,9% per il 2023.

Anche il pil italiano è visto in recessione, con una crescita in arretramento dello 0,2%. Una stima pessimistica, diversa da quella elaborata dal governo Draghi nella Nadef, che si attendeva una crescita di +0,6% nel 2023. Il Fondo monetario rivede invece al rialzo il pil italiano nel 2022: dovrebbe aumentare del 3,2%. Anche la Germania sarà in recessione nel 2023 (-0,3%), a differenza di Spagna e Francia, che continueranno a crescere.

Il pil globale del 2023 rallenterà dello 0,2% rispetto alle stime di luglio, ma rimarrà positivo: il Fmi lo prevede in salita del 2,7%, in leggero calo rispetto al +3,2% del 2022 e niente a che vedere con il +6% registrato nel 2021. “Si tratta comunque del profilo più debole dal 2001”, precisa il Fondo monetario internazionale.

Italia meglio della Germania

Per il 2023 il Fondo taglia le sue previsioni di 0,9 punti percentuali (-1,9 punti su aprile), stimando una contrazione dell’economia del nostro Paese dello 0,2%. Nel 2022 l’Italia cresce comunque più della Germania (+1,5%) e della Francia (+2,5%). In Italia la ripresa dei servizi turistici e della produzione industriale nella prima meta’ del 2022 ha contribuito a previsioni di crescita del 3,2% che è attesa “rallentare fortemente” nel 2023.