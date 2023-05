AgenPress. Per la prima volta in 20 anni di potere in Turchia Erdogan costretto al ballottaggio del 28 maggio.

Al voto di ieri, 14 maggio, né Erdogan, né il suo oppositore Kemal Kiliçdaroglu hanno sfondato il muro del 50% dei consensi. Ago della bilancia a questo punto sarà il terzo candidato, il nazionalista Sinan Ogun, che ha ottenuto il 5,2% di voti.

Il presidente uscente Erdoğan si attesta al 49,42% dei consensi e 26.8 milioni di voti. Lo sfidante social-democratico e leader dell’opposizione Kemal Kilicdaroglu è al 44,95% con 24.4 milioni di preferenze.