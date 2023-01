Pensioni. Capone (UGL): “Bene dialogo costruttivo con il Governo”

- Advertisement -

AgenPress. “Il confronto con le parti sociali sul tema della previdenza aperto stamattina dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, traccia il percorso di una stagione di dialogo e di confronto, costante e continuativo, per discutere di quella che sarà la riforma previdenziale.

Credo che per superare determinati problemi socio-economici in cui versa il Paese, occorre un confronto plurale con il fine di porre le basi per un dialogo costruttivo con il Governo.

L’obiettivo comune è la tutela dei lavoratori, delle famiglie e di tutti i cittadini, per questo motivo ho difficoltà a comprendere la posizione strumentale, ai limiti della rottura del tavolo, che Cgil e Uil hanno messo in campo nei confronti del Ministro del lavoro”.

Lo ha dichiarato in una nota Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL.