Pechino. Missione ad alto rischio per Blinken per raffreddare le crescenti tensioni USA-Cina

- Advertisement -

AgenPress – Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha dato il via a Pechino a due giorni di colloqui diplomatici ad alto rischio volti a cercare di raffreddare le esplosive tensioni tra Stati Uniti e Cina che hanno messo in agitazione molti in tutto il mondo.

Blinken ha aperto il suo programma incontrando il ministro degli Esteri cinese Qin Gang per una lunga discussione seguita da una cena di lavoro. Lunedì avrà ulteriori colloqui con Qin, così come con il massimo diplomatico cinese Wang Yi e forse con il presidente Xi Jinping.

Né Blinken né Qin hanno fatto commenti sostanziali ai giornalisti quando hanno iniziato l’incontro alla Diaoyutai State Guesthouse.

Nonostante la presenza di Blinken nella capitale cinese, le prospettive di qualsiasi svolta significativa sono scarse, poiché i legami già tesi sono diventati sempre più tesi negli ultimi anni. L’animosità e le recriminazioni sono costantemente aumentate a causa di una serie di disaccordi che hanno implicazioni per la sicurezza e la stabilità globale.

Blinken è il funzionario americano di più alto livello a visitare la Cina da quando il presidente Joe Biden è entrato in carica e il primo segretario di stato a compiere il viaggio in cinque anni.

“Ciò su cui stiamo lavorando in questo viaggio è portare davvero avanti ciò che il presidente Biden e il presidente Xi hanno concordato a Bali alla fine dello scorso anno, ovvero stabilire linee di comunicazione continue e regolari ai livelli più alti tra i nostri governi proprio in modo che possiamo assicurarci di comunicare nel modo più chiaro possibile per evitare, nel miglior modo possibile, malintesi e comunicazioni errate “, ha detto Blinken venerdì prima della sua partenza.

Biden e Xi hanno concordato il viaggio di Blinken in anticipo durante un incontro lo scorso anno a Bali, ma è stato ritardato dal tumulto diplomatico e politico provocato dalla scoperta di quello che gli Stati Uniti dicono essere un pallone spia cinese che volava attraverso gli Stati Uniti che è stato abbattuto.

Blinken ha affermato che nei suoi incontri con alti funzionari cinesi intende sollevare “le nostre reali preoccupazioni su una serie di questioni”. Tali questioni includono la crisi del fentanil, le questioni di Taiwan e dello Stretto, la guerra in Ucraina e la detenzione in Cina di cittadini americani, tra cui Kai Li, Mark Swidan e David Lin.

Sulla crisi del fentanil, l’alto funzionario del Dipartimento di Stato ha affermato che l’obiettivo specifico di Blinken è quello di arginare il flusso di precursori chimici dalla Cina ai laboratori del Sud America, dove viene prodotto il micidiale oppioide.

Blinken ha anche affermato venerdì che intende “esplorare il potenziale di cooperazione sulle sfide transnazionali – stabilità economica globale, droghe sintetiche illecite, clima, salute globale – dove gli interessi dei nostri paesi si intersecano e il resto del mondo si aspetta che cooperiamo”.

Blinken farà anche pressione sui cinesi affinché rilascino i cittadini americani detenuti e adottino misure per frenare la produzione e l’esportazione dei precursori del fentanil che stanno alimentando la crisi degli oppioidi negli Stati Uniti.

Poco prima di partire, Blinken ha sottolineato l’importanza che Stati Uniti e Cina stabiliscano e mantengano migliori linee di comunicazione. Gli Stati Uniti vogliono assicurarsi “che la concorrenza che abbiamo con la Cina non si trasformi in conflitto” a causa di malintesi evitabili, ha detto ai giornalisti.

Biden e Xi si erano impegnati a migliorare le comunicazioni “proprio per assicurarci di comunicare nel modo più chiaro possibile per evitare possibili malintesi e comunicazioni errate”.