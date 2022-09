PD. Separazione “irreversibile” con il M5s. Replica: “ci hanno trattato come irresponsabili e appestati”

AgenPress – “I 5s hanno deciso di andare da soli, hanno fatto cadere Draghi, una responsabilità grave: le nostre strade si sono divise in quel momento in maniera irreversibile. Anche in Sicilia hanno deciso di sfilarsi e andare da soli, dopo le primarie, dopo un patto con gli elettori”. Lo ha detto il segretario Pd Enrico Letta.

“Il M5s ha deliberatamente deciso di andare da solo, lo hanno fatto per recuperare una verginità perduta dopo 4 anni in cui hanno governato con chiunque”.

“Le porte sono state ahimè chiuse dal M5S quando avevamo sottolineato la necessità di non far cadere il Governo Draghi per aspettare almeno qualche settimana e capire come andava a finire il dialogo con le forze sociali”, ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando. “Se non ci fosse stata fiducia in Draghi e non ci fosse stata fiducia nel Pd il M5S avrebbe dovuto almeno avere fiducia nei rappresentanti dei lavoratori, che avevano conquistato un tavolo di confronto con il Governo di cui sarebbe stato giusto attendere l’esito”.

Parole alle quali fanno eco quelle di Giuseppe Conte. “Come facciamo a sederci al tavolo con questo gruppo dirigente che ci ha descritto come irresponsabili, come appestati. E’ anche il Pd, che ha abbracciato l’agenda Draghi dove non c’è scritto nulla. E’ rimasto folgorato da un governo che è in ritardo su tutto. Le distanze con loro sono incolmabili”.