Pd. Schlein, ricostruire una identità chiara del partito. C’è stato un forte psicodramma sulla sconfitta

AgenPress – “E’ ora il momento di mobilitare tutto il partito sulla nostra agenda per l’Italia e per l’Europa. Ho ricevuto un mandato chiaro, ricostruire una identità chiara del partito, che ci renda riconoscibili. Se si tenta di rappresentare tutto e il contrario di tutto si rischia di non rappresentare nessuno e lasciare spazi agli altri”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein nella relazione introduttiva alla direzione in corso al Nazareno.

“C’è stato un forte psicodramma sulla sconfitta” dopo le amministrative “specie dagli avversari, ma non ci prendiamo più demeriti di quelli che abbiamo. La destra ha una coalizione che anche quando si divide poi si ricompatta e noi quella coalizione oggi non ce l’abbiamo. Non abbiamo perso da soli ma non pensiamo di essere autosufficienti, dobbiamo costruire sinergie con le forze alternative alla destra”, ha aggiunto annunciando che sarà si svolgerà “una grande iniziativa il 14 e 15 luglio sull’autonomia differenziata. E chiediamo a nostri eletti di promuovere discussioni nei consigli comunali e provinciali affinché tutti si prendano le loro responsabilità. Presenteremo nei Comuni un testo base per un ordine del giorno”.

“Il 30 giugno organizziamo una grande iniziativa per la casa, insieme ai sindaci. Questo ci servirà valorizzare le buone partiche per poi aprire una grande campagna di consultazione e a settembre tireremo le somme, presentando il nuovo piano per la casa, che manca da decenni”.

“Continuiamo a insistere con le altre opposizioni sul salario minimo, l’auspicio è arrivare a una posizione comune. Spingiamo per un congedo paritario di tre mesi, anche su quello si può lavorare con le opposizioni”.