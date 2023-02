Pd. Schlein avverte Meloni, ce l’abbiamo fatta, saremo un bel problema per il suo governo. Faremo barricate

- Advertisement -

AgenPress – “Ce l’abbiamo fatta, insieme abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione, anche questa volta non ci hanno visto arrivare. Il popolo democratico è vivo e è pronto a rialzarsi, con un mandato chiaro a cambiare” .Lo ha detto Elly Schlein nella sede del suo comitato elettorale.

“Saremo un problema per il governo Meloni; daremo un contributo a organizzare le opposizioni a difesa dei poveri, contro un governo che li colpisce, saremo a difesa della scuola pubblica nel momento in cui il governo tace davanti a una aggressione squadrista. Staremo a fare e barricate contro ogni taglio alla sanità”, ha detto ancora Elly Schlein.

“Da oggi noi daremo un contributo a organizzare l’opposizione in parlamento e in tutto il paese a difesa dei poveri che il governo colpisce e non vuole vedere”.

“Tenere insieme le culture di questo partito ma senza rinunciare a una direzione chiara, che è quella che abbiamo indicato agli elettori”, ha detto Schlein. “Ringrazio il popolo democratico, un popolo che si è riunito e ha risposto alla chiamata. Ora la responsabilità e non tradire questa fiducia”.

“Già da domani lavorerò con le altre opposizioni per portare avanti il salario minimo, una misura indispensabile a cui non possiamo rinunciare”.