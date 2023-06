Pd Lazio: Mattia, buon lavoro a Leodori. E’ tempo di unità

- Advertisement -

AgenPress. “Buon lavoro a Daniele Leodori, nuovo segretario regionale del Partito Democratico del Lazio. Ora gli spetta, ci spetta un’opposizione intransigente. Saremo leali e al suo fianco. E’ il tempo dell’unità e della responsabilità.

Un risultato a cui abbiamo contribuito anche grazie al successo della lista Rete Democratica, che sul totale di 55.744 voti alle primarie del Pd del Lazio, ha conseguito circa il 30 per cento dei consensi attestandosi come la prima lista a Roma e nel Lazio.

Abbiamo eletto in tutto 58 delegati su 200, di cui 9 in provincia di Roma. Grazie alle donne e agli uomini che ci hanno creduto, ci hanno messo la faccia e hanno combattuto assieme a noi. Abbiamo tanto da ricostruire soprattutto sui nostri territori dove la destra avanza in maniera preponderante. Ripartiamo da qui. E’ solo l’inizio. Il nostro inizio”.

Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, sull’esito delle primarie Pd del Lazio.