Patrick Zaki: “Sabato mattina sarò a Bologna”

AgenPress. In un’intervista al Corriere della Sera Patrick Zaki ha dichiarato:

“E’ stato come andare sulle montagne russe. Ma ora posso finalmente dire che è uno dei momenti più belli della mia vita”. Sono ore convulse e non ho ancora un piano preciso. So solo che voglio essere in Italia e a Bologna“. “Ho tanto tempo da recuperare e un elenco infinito di persone da ringraziare“. “Sono veramente felice di essere libero. Un grazie al governo italiano”.

“Patrick Zaki ha poi spiegato che resterà a Bologna solo due settimane, poi tornerò in Egitto a causa del mio matrimonio a settembre”. “Devo fare alcune cose qui, sarò a Bologna due settimane per incontrare i miei amici, i miei professori, tutte le persone che mi mancano in Italia. Dopo il matrimonio in Egitto sicuramente tornerò in Italia per riprendere i miei studi e la mia vita a Bologna.