Patrick Zaki. Manifestazione stasera a Bologna. Lepore: non mollare, siamo con te. Siamo profondamente amareggiati

- Advertisement -

AgenPress – Alle 19.30 una manifestazione tornerà a chiedere, a Bologna, la libertà per Patrick Zaki. L’appuntamento è in piazza Nettuno, adiacente a piazza Maggiore. L’iniziativa è promossa da Amnesty International e dalla rete che in questi anni si è mobilitata per il caso del ricercatore condannato in Egitto. Molte le adesioni, fra le quali quella del sindaco, Matteo Lepore.

“Patrick non mollare, Bologna è con te. Siamo profondamente amareggiati – dice il sindaco – per le notizie che arrivano dall’Egitto sulla condanna di Patrick Zaki. Solo pochi giorni fa abbiamo salutato la sua laurea nel nostro ateneo, seppur a distanza, e sperato di poterlo presto rivedere a Bologna. Oggi ci troviamo, invece, di fronte ad una sentenza che speravamo di segno opposto, e sulla quale attendiamo di conoscere le motivazioni. Come comunità cittadina ci stringiamo attorno a Patrick e alla sua famiglia, riservandoci insieme all’Università di Bologna di intraprendere ogni iniziativa verso il governo italiano per richiederne la liberazione e il pieno rispetto dei suoi diritti in Egitto”.