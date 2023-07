Patrick Zaki è atterrato a Milano Malpensa. “Sono contento di essere in Italia, ci vediamo a Bologna”

- Advertisement -

AgenPress – Patrick Zaki è arrivato a bordo di un Boeing 737 di EgyptAir decollato dal Cairo atterrato all’aeroporto di Milano Malpensa.

“E’ il giorno più importante della mia vita, ci vediamo a Bologna. Sono contento di essere in Italia, ci vediamo a Bologna”, ha aggiunto Zaki sorridente, per poi mostrare le dita in segno di vittoria. Ad attenderlo la fidanzata Reny Iskander, la sorella Marise, il rettore dell’Università di Bologna Giovanni Molari e la professoressa Rita Monticelli, che sono saliti su un van con lui per portarlo a Bologna.