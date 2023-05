Pastorino: inaccettabile denuncia a operai Ansaldo Genova per aver manifestato

- Advertisement -

AgenPress. “Voglio dare la mia incondizionata solidarietà ai 17 lavoratori della Ansaldo Genova, denunciati per aver manifestato lo scorso ottobre, tra cui i coordinatori di Fiom e Fim. Si tratta di un fatto inaccettabile in una Repubblica che si dice fondata sul lavoro. Chi manifesta per i propri diritti, va ascoltato e non perseguito penalmente.

È bene ricordare che stiamo parlando di persone che chiedono semplicemente la difesa del proprio posto di lavoro. Sarò al loro fianco in questa battaglia, ascoltando le loro richieste per portarle in Parlamento”.

Lo dichiara il deputato Luca Pastorino, eletto come indipendente nel centrosinistra e ora nel gruppo Misto.