Pastorino: in question time commissione annuncia piano casa, invenzione come piano Mattei

- Advertisement -

AgenPress. “Oggi in un question time, in commissione alla Camera, il governo ha parlato di un fantomatico piano casa a livello nazionale. La novità è stata annunciata in risposta al mio quesito sulle politiche per la casa, dopo l’azzeramento del fondo per la morosità incolpevole avvenuto in Legge di Bilancio.

Insomma, in maniera estemporanea, si apprende di questi progetti messi in cantiere dall’esecutivo. Un po’ come avvenuto questa mattina in Aula, quando la presidente del Consiglio Meloni ha citato un piano Mattei, di cui non si sa nulla. E ha le fattezze di una trovata comunicativa priva di contenuti”.

Lo dichiara il deputato Luca Pastorino, eletto come indipendente del centrosinistra e ora iscritto al gruppo Misto alla Camera.

“Invece di vagheggiare di presunti ‘piani’ – aggiunge Pastorino – sarebbe opportuno che la maggioranza si aprisse al confronto con le opposizioni. Perché su temi cruciali, come quello della morosità incolpevole, è necessario lavorare al reperimento di risorse. Altrimenti si fa un gran parlare della tutela dei più deboli, che invece vengono puntualmente penalizzati dal centrodestra”.