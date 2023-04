Pastorino: Governo ancora fermo su canoni minimi demaniali marittimi, serve risposta a enti locali e associazioni

- Advertisement -

AgenPress. Il governo continua a non dare una risposta precisa, nelle modalità e nella tempistica, sulla riduzione dei canoni minimi demaniali marittimi. Eppure serve solo uno sforzo per dare garanzie a enti locali e associazioni no profit.

La quota, inizialmente di 2.500 euro è aumentata quest’anno a 3.377,50 euro, finisce per gravare sulle spalle di chi promuove eventi culturali, sportivi, turistici, con il comune denominatore della rivalutazione delle tradizioni”.

Lo dichiara il deputato ligure Luca Pastorino, eletto nel centrosinistra da indipendente e ora iscritto al gruppo Misto alla Camera.

“Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ancora una volta, ha garantito un intervento e ne prendo atto. Ora, però, bisogna capire come darà seguito all’impegno. Nel frattempo presenterò un’altra interrogazione per sollecitare la misura.

Ricordo che nel 2021 fu previsto un abbassamento della cifra, anche se solo per un anno, con un intervento del Conte bis. Questo conferma che è un provvedimento sostenibile dal punto di vista economico. Serve, tuttavia, la volontà politica per farlo”, conclude Pastorino.