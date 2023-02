Parole di Berlusconi su Ucraina. Ppe annulla evento a Napoli

- Advertisement -

AgenPress. I Popolari Europei hanno deciso di annullare il summit di quattro giorni previsto a Napoli. L’evento, denominato ‘Study Days‘ era previsto dal 6 e 9 giugno.

Manfred Weber (capogruppo dei Popolari Europei) in un twitter dichiara: “A seguito delle osservazioni di Silvio Berlusconi sull’Ucraina abbiamo deciso di annullare le nostre giornate di studio a Napoli. Il supporto per l’Ucraina non è facoltativo. Antonio Tajani e Forza Italia hanno il nostro pieno supporto. Proseguiamo la collaborazione con il governo italiano sui temi dell’UE”.

La risposta di Antonio Tajani non si è fatta attendere e risponde: “Berlusconi è FI e FI è Berlusconi. Non condivido il rinvio, anche perché sull’Ucraina FI ha sempre votato con il Ppe“.

Nelle giornate ‘Study Days‘ dei Popolari Europei erano attesi duecento eurodeputati del Ppe, 5 primi ministri di Paesi a guida popolare, il presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ed era prevista anche la partecipazione di Bill Gates.

LE PAROLE PRONUNCIATE DA SILVIO BERLUSCONI:

«Parlare con Zelensky? Se fossi stato il presidente del Consiglio, non ci sarei mai andato perché stiamo assistendo alla devastazione del suo Paese e alla strage dei suoi soldati e dei suoi civili. Sarebbe bastato che cessasse di attaccare le due repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe accaduto. Quindi giudico molto, molto negativamente il comportamento di questo signore».