Parini. Le condoglianze del ministro esteri Israele alla famiglia. Tajani, assistenza ai connazionali

AgenPress – “A nome del governo e del popolo di Israele invio le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici di Alessandro Parini, il cittadino italiano assassinato nell’attentato di ieri a Tel Aviv, così come al governo e a tutto il popolo italiano”. Lo scrive su twitter il ministro degli Esteri Eli Cohen. “Il terrorismo omicida – ha continuato – è nemico di tuti noi. Auguro ai feriti una pronta guarigione”.

In serata Eli Cohen ha visitato con l’Ambasciatore d’Italia in Israele Sergio Barbanti si è recato presso l’ospedale Ichilov, dove è tuttora ricoverato uno degli italiani feriti. Il Ministro degli Esteri israeliano ha già voluto esprimere il cordoglio suo e di tutto il popolo di Israele per i gravissimi fatti di ieri sera, nonché rappresentare vicinanza ai feriti e alle loro famiglie.

In una nota la Farnesina fa sapere che il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, ha subito attivato l’Ambasciata d’Italia in Israele affinché prestasse ogni assistenza necessaria ai feriti, ai famigliari e agli amici.

Nella tarda serata di ieri il Vice Premier, che ha tenuto costantemente informato il Presidente del Consiglio circa gli sviluppi della situazione, ha parlato con il padre della vittima per esprimere le più sentite condoglianze del Governo e assicurare la massima assistenza delle Istituzioni. Sin dai primi momenti in continuo raccordo con l’Unità di Crisi, l’Ambasciata ha stabilito un contatto telefonico con gli amici della vittima e con i feriti, offrendo tutto il supporto e l’assistenza occorrenti, d’intesa con le autorità locali. I funzionari dell’Ambasciata si sono prontamente recati negli ospedali dove erano ricoverati i feriti, stando al loro fianco durante la notte e garantendo che fossero assicurate loro tutte le cure necessarie, grazie a uno stretto coordinamento con i vertici degli ospedali coinvolti. Al tempo stesso, si è proceduto ad aiutare tutti i connazionali testimoni dell’attentato, accompagnandoli al locale Commissariato di polizia e assicurando loro ogni sostegno nelle loro dichiarazioni all’autorità giudiziaria. Stamattina l’Ambasciatore d’Italia in Israele Sergio Barbanti ha incontrato gli amici della vittima, offrendo le proprie condoglianze. Gli amici della vittima e uno dei due feriti sono stati successivamente accompagnati in aeroporto, scortati in ogni momento da funzionari della nostra Ambasciata e dalle autorità locali, per permettere loro di rientrare in Italia con il primo volo disponibile. Contestualmente, l’Ambasciata si è occupata di coordinare, assieme alle autorità locali, lo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari per un rientro in tempi rapidi della salma. Inoltre, i funzionari italiani hanno coordinato l’arrivo in Israele del famigliare di uno dei connazionali feriti, assistendolo prontamente sin dal momento dello sbarco e accompagnandolo immediatamente in ospedale, assicurando così l’immediato ricongiungimento con il ferito. La Farnesina prosegue a monitorare attivamente la situazione: la Sala Operativa dell’Unità di Crisi (contattabile al numero +39 06/36225) opera 24 ore al giorno 7 giorni su sette, – ricorda la nota – continua a mantenere costanti contatti con la famiglia Parini, con i familiari degli italiani feriti e con le autorità locali per offrire ogni necessaria assistenza.