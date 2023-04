Parigi. Referendum monopattini. Vince il no, verso lo stop da settembre. Sfrecciano indisturbati contromano

- Advertisement -

AgenPress – Nel referendum indetto dal Comune, 9 residenti su 10 hanno votato per la messa al bando. Trattandosi di un referendum consultivo, se l’amministrazione seguirà le indicazioni della popolazione, il libero noleggio dei monopattini sarà quindi vietato a partire da settembre. La sindaca socialista, Anne Hidalgo, si era pronunciata personalmente per il divieto.

A far reagire in modo così netto i residenti della capitale – già alle prese con una circolazione stradale in continuo cambiamento e con ingorghi sempre più pesanti – non sono stati soltanto i monopattini che sfrecciano indisturbati contromano, con i semafori rossi, seminando il terrore sui marciapiede affollati di passanti. Purtroppo, hanno contribuito in modo decisivo anche i continui incidenti, i feriti e purtroppo le vittime. Come Miriam Segato, l’italiana di Capalbio travolta e uccisa il 14 giugno 2021 sui quais della Senna da un monopattino che sfrecciava impunemente con due ragazze a bordo. Che neppure si fermarono per soccorrerla.

Le tre società di sharing Lime, Dott e Tier Mobility “prendono atto” del voto delle cittadine e dei cittadini di Parigi contro l’uso dei monopattini elettrici in libero servizio nel referendum popolare indetto ieri dalla sindaca, Anne Hidalgo. In una nota, i tre operatori confermano che il loro contratto “non verrà rinnovato dal primo settembre”. “Prendiamo atto di questa consultazione inedita, la cui partecipazione sarebbe potuta essere più ampia e rappresentativa se le modalità della votazione fossero state differenti: più seggi, scrutinio elettronico, informazione comunale”, sottolineano nel comunicato i tre operatori, aggiungendo che ieri si è espresso “il 6,7% dei parigini iscritti nelle liste elettorali”, equivalente al “4,2% della popolazione parigina”.