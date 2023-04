Parigi. Consiglio costituzionale approva aumento età pensionabile da 62 a 64 anni. Proteste

- Advertisement -

AgenPress – Il Consiglio costituzionale francese ha approvato l’innalzamento dell’età pensionabile da 62 a 64 anni confermando quanto deciso dal presidente Emmanuel Macron dopo tre mesi di proteste di massa per la legislazione.

La decisione ha sconcertato e fatto infuriare i critici del piano pensionistico, compresi i manifestanti riuniti fuori dal municipio di Parigi venerdì sera quando la decisione è stata presa. La maggior parte ha cantato pacificamente, mentre alcuni hanno dato fuoco a un bidone della spazzatura.

I sindacati e gli oppositori politici di Macron hanno promesso di mantenere la pressione sul governo affinché ritiri il disegno di legge, e sabato gli attivisti hanno minacciato nuove azioni di protesta sparse.

L’ufficio di Macron ha detto che avrebbe promulgato la legge nelle prossime 48 ore e che vuole che venga attuata entro la fine dell’anno. Il primo ministro Elisabeth Borne ha affermato che la decisione di venerdì “segna la fine del percorso istituzionale e democratico di questa riforma”, aggiungendo che non c’è stato “nessun vincitore” in quello che si è trasformato in una situazione di stallo a livello nazionale e nei peggiori disordini sociali della Francia da anni.

Il consiglio ha respinto alcune misure del disegno di legge sulle pensioni, ma l’età più elevata è stata centrale nel piano di Macron e bersaglio della rabbia dei manifestanti. Il governo ha sostenuto che la riforma è necessaria per mantenere a galla il sistema pensionistico mentre la popolazione invecchia; gli oppositori hanno proposto invece di aumentare le tasse sui ricchi o sui datori di lavoro.

In una decisione separata ma correlata, il consiglio ha respinto una richiesta dei legislatori di sinistra di consentire un possibile referendum per sancire 62 anni come età massima ufficiale di pensionamento. Il consiglio si pronuncerà su una seconda richiesta simile il mese prossimo.

Sono state erette barriere nelle strade vicino al tribunale e la polizia antisommossa è stata dispiegata in caso di ulteriori proteste potenzialmente violente. Cori, fumogeni, slogan di protesta contro Emmanuel Macron e contro il governo: la protesta contro la decisione del Consiglio costituzionale si sta organizzando in tutta la Francia. A Parigi, centinaia di persone stanno convergendo sul piazzale dell’Hotel de Ville, la sede del Comune.

I sindacati hanno invitato i lavoratori di tutta la Francia a tornare in piazza il 1° maggio, in un’altra giornata di mobilitazione nazionale contro le riforme.