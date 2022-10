Parigi. Boone, vigileremo su Giorgia Meloni. Replica: no ingerenze dall’estero, Parigi smentisca il ministro

AgenPress – “Vogliamo lavorare con Roma ma vigileremo su rispetto diritti e libertà”, dice Laurence Boone, nuova ministra per gli Affari europei del governo francese a Repubblica. “È importante che il governo Meloni resti nel fronte europeo contro Mosca e in favore delle sanzioni”.

“Rispetteremo la scelta democratica degli italiani. L’Europa deve rimanere unita, in particolare nell’affrontare la guerra che la Russia ha dichiarato in Ucraina, con le sanzioni che abbiamo adottato. Su questo punto, Meloni ha espresso chiaramente il suo sostegno a ciò che l’Europa sta facendo. Dopodiché è chiaro che abbiamo delle divergenze. Saremo molto attenti al rispetto dei valori e delle regole dello Stato di diritto. L’Ue ha già dimostrato di essere vigile nei confronti di altri Paesi come l’Ungheria e la Polonia”.

Immediata la replica di Giorgia Meloni.