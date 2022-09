Paragone (ItalExit): “Draghi è andato negli USA a prendere il premio per aver svenduto l’economia italiana”

AgenPress. “Mario Draghi che va negli Stati Uniti nel tripudio dei nostri media di regime è una didascalia perfetta. Gli americani lo hanno voluto a capo del nostro governo e ora lo hanno ricompensato per l’ottimo lavoro svolto: l’Uomo di Goldman Sachs in poco tempo ha svenduto l’economia italiana ai suoi amici delle multinazionali e ha distrutto il nostro tessuto imprenditoriale”, afferma Gianluigi Paragone, leader di ItalExit.

“Draghi non riesce a risolvere il problema delle bollette, non ha dato un soldo all’economia reale piegata dall’emergenza Covid, in nome della concorrenza vuole portare via le concessioni balneari ai piccoli imprenditori e ha costretto le categorie a scendere in piazza per difendersi dalle privatizzazioni.

E mentre il Premier si rifiuta di effettuare uno scostamento di bilancio indispensabile a evitare il tracollo del Paese, in Francia e in Germania ri-nazionalizzano l’energia, con una soluzione che ItalExit ha già proposto anche per l’Italia nell’indifferenza generale.

Mentre Draghi scodinzola al padrone americano, di fronte all’inesistenza dell’Ue i principali governi continentali hanno deciso di agire ognuno per sé per salvare i cittadini. Tutti, tranne il nostro, perché Draghi è stato mandato per distruggerci”.