Papa Francesco visita il reparto oncologico del Gemelli. Battezza un neonato. Domani dimissioni

AgenPress – Papa Francesco si è recato nel pomeriggio in visita ai bambini ricoverati nel reparto di oncologia pediatrica nell’ospedale A. Gemelli, portando loro dei rosari, delle uova di cioccolato e copie del libro “Nacque Gesù a Betlemme di Giudea”. Nel corso della visita, durata circa mezz’ora, il Papa ha impartito il sacramento del battesimo a un bambino, di nome Miguel Angel, di poche settimane. Al termine ha fatto ritorno al proprio reparto.

“E’ già cristiano. Vai in parrocchia e di’ che lo ha battezzato il Papa”, ha detto Francesco alla mamma.

Bergoglio è stato ricoverato il 29 marzo per un’infezione respiratoria che, ha fatto sapere la Sala stampa vaticana “richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera”. Già all’età di 21 anni a Jorge Mario Bergoglio venne asportato il lobo superiore del polmone destro dopo una grave polmonite, mentre l’ultimo ricovero risale al 2021 per un intervento chirurgico programmato a causa di una stenosi diverticolare sintomatica del colon.

Il Vaticano ha riorganizzato il programma della Settimana Santa ma il Pontefice presiederà le cerimonie rimane: il cardinale argentino Sandri celebrerà la messa della domenica delle Palme a San Pietro, mentre alla funzione del giorno di Pasqua presiederà il cardinale Re. Già da lunedì, ha detto lo stesso Sandri, si era stabilito un piano che risparmiasse a Bergoglio le fatiche della settimana di Pasqua.

Il Papa vuole presiedere i riti cruciali della Pasqua che prevedono anche una tappa particolarmente significativa, quella della messa in “coena Domini” con cui si apre il triduo della Settimana santa, caratterizzata dal rito della Lavanda dei piedi. Un appuntamento che Bergoglio ha rivoluzionato non compiendolo più su dodici sacerdoti (come faceva Benedetto XVI) ma ogni anno in un luogo estremamente significativo per dare risalto al messaggio di servizio agli ultimi. Quest’anno, secondo indiscrezioni, Francesco dovrebbe tenerlo nel penitenziario minorile di Casal del Marmo, a Roma.