Papa Francesco nel giorno del nuovo governo prega per l’unità e pace dell’Italia. Meloni ringrazia per il pensiero

AgenPress – “Oggi all’inizio di un nuovo governo preghiamo per l’unita e la pace dell’Italia”. Lo ha detto il Papa all’Angelus al quale ha risposto Giorgia Meloni.

“Ringrazio Sua Santità Papa Francesco per il pensiero che ha voluto rivolgere all’Italia in questa giornata così importante per il Governo che ho l’onore di presiedere”.

Il Papa ha rivolto un pensiero alla difficile situazione che sta vivendo l’Etiopia. “Con trepidazione seguo la persistente situazione di conflitto in Etiopia. Ancora una volta ripeto con animo accorato che la violenza – ha sottolineato il Papa – non risolve le discordie ma soltanto ne accresce le tragiche conseguenze. Faccio appello a quanti hanno responsabilità politiche affinché cessino le sofferenze della popolazione inerme e si trovino soluzioni eque per una pace duratura in tutto il Paese. Possano gli sforzi delle parti per il dialogo e la ricerca del bene comune condurre a un concreto percorso di riconciliazione. Non manchino ai fratelli e le sorelle etiopi, così duramente provati, la nostra preghiera e la nostra solidarietà e i necessari aiuti umanitari”.