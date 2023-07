Papa Francesco. “Distruggere il grano è grave offesa a Dio”. Zelensky: “richiamo importante a Mosca”

- Advertisement -

AgenPress – “Non cessiamo di pregare per la martoriata Ucraina dove la guerra distrugge tutto anche il grano e questa è una grave offesa a Dio perché il grano è dono suo per sfamare l’umanità”. Lo ha detto il Papa all’Angelus.

“Il grido di milioni di fratelle e sorelle che soffrono la fame sale fino al cielo”, ha aggiunto il parlando del mancato proseguimento dell’accordo sul grano nell’ambito della guerra russa-ucraina.

“Faccio appello ai miei fratelli, alle autorità della federazione russa, affinché sia ripristinata l’iniziativa del Mar Nero e il grano possa essere trasportato in sicurezza”.

L’accordo, mediato dalla Turchia e dalle Nazioni Unite nel luglio 2022, aveva consentito all’Ucraina di esportare grano via mare, con le navi che aggiravano un blocco russo dei porti del Mar Nero del paese e navigavano in sicurezza attraverso il corso d’acqua verso lo stretto del Bosforo in Turchia, raggiungendo infine i mercati globali.

Le Nazioni Unite hanno affermato che si è rivelato vitale per stabilizzare i prezzi alimentari globali e portare sollievo ai paesi in via di sviluppo che dipendono dalle esportazioni ucraine.

La Russia si è ritirata dall’accordo il 17 luglio, sostenendo che le era stato impedito di esportare adeguatamente il proprio cibo. Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che l’obiettivo principale dell’accordo – fornire grano ai paesi bisognosi – non è stato realizzato.

La Russia ha scatenato una raffica di attacchi alle forniture di grano nelle principali città ucraine, tra cui la città portuale di Odessa, spazzando via 60.000 tonnellate di grano, sufficienti a sfamare 270.000 persone per un anno, Ambasciatore britannico presso le Nazioni Unite Barbara Woodward ha detto .

Nel frattempo ha corteggiato i paesi africani , con Putin che considera Mosca una fonte di cibo nondimeno affidabile. Putin si è offerto di inviare grano gratis nel continente, ma le Nazioni Unite affermano che ciò non compenserà il ritiro della Russia dall’accordo sul grano.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Twitter rifacendosi alle parole del Papa ha scritto:

“Un richiamo importante del Papa a Mosca per ripristinare l’Iniziativa sul grano nel Mar Nero. La reazione dei leader religiosi mondiali al terrore missilistico russo e alla distruzione dei prodotti agricoli ucraini è estremamente importante per proteggere il mondo intero, e in particolare i popoli dell’Africa e dell’Asia, che soffrono maggiormente la minaccia della fame, di una crisi alimentare. L’Ucraina è e sarà il garante della sicurezza alimentare mondiale. La cosa fondamentale ora è fermare il terrore russo e attuare pienamente la #PeaceFormula”.