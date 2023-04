Papa Francesco conferirà a Mattarella il Premio Paolo VI 2023 per il suo servizio al bene comune

- Advertisement -

AgenPress – L’Istituto Paolo VI di Brescia ha deciso di conferire il Premio Internazionale Paolo VI al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. La consegna sarà compiuta da Papa Francesco il 29 maggio 2023, giorno dedicato alla memoria liturgica di San Paolo VI e poco prima della ricorrenza del sessantesimo anniversario della sua elezione al Pontificato (21 giugno 1963). E’ quanto annunciato in una conferenza stampa in Vaticano.

“L’attribuzione al Presidente Mattarella del Premio Internazionale Paolo VI intende sottolineare come l’azione politica e il servizio al bene comune nell’esercizio delle diverse funzioni istituzionali siano uno degli ambiti significativi in cui ciò può avvenire”, ha spiegato in una conferenza stampa don Angelo Maffeis, presidente dell’Istituto Paolo VI di Brescia.

L’Istituto Paolo VI esprime la sua “profonda gratitudine” al Papa che “ha accettato di consegnare personalmente il premio. È un gesto che testimonia la venerazione di Papa Francesco per Paolo VI, la stima nei confronti del Presidente Sergio Mattarella e, ci sia permesso, anche l’apprezzamento per il lavoro che ormai da 44 anni l’Istituto Paolo VI svolge per tener viva la memoria del Papa bresciano e studiarne l’insegnamento e l’opera”, ha sottolineato ancora don Maffeis.