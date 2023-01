Papa: “Essere omosessuali non è un crimine. Dio ama tutti i suoi figli così come sono”

- Advertisement -

AgenPress. Papa Francesco ha criticato le leggi che criminalizzano l’omosessualità come “ingiuste”, affermando che Dio ama tutti i suoi figli così come sono e ha invitato i vescovi cattolici che sostengono le leggi ad accogliere le persone LGBTQ nella chiesa.

“Essere omosessuali non è un crimine”, ha detto il Papa.

Francesco ha riconosciuto che i vescovi cattolici in alcune parti del mondo sostengono leggi che criminalizzano l’omosessualità o discriminano la comunità LGBTQ, e lui stesso ha fatto riferimento alla questione in termini di “peccato”.

Ma ha attribuito tali atteggiamenti al background culturale, e ha affermato che i vescovi in ​​particolare hanno bisogno di subire un processo di cambiamento per riconoscere la dignità di tutti.

“Questi vescovi devono fare un processo di conversione”, ha detto, aggiungendo che dovrebbero usare “la tenerezza, per favore, come Dio ha per ciascuno di noi”.

Circa 67 paesi o giurisdizioni in tutto il mondo criminalizzano l’attività sessuale consensuale tra persone dello stesso sesso, 11 dei quali possono o impongono la pena di morte, secondo The Human Dignity Trust, che lavora per porre fine a tali leggi. Gli esperti affermano che anche dove le leggi non vengono applicate, contribuiscono a molestie, stigmatizzazione e violenza contro le persone LGBTQ.

Le Nazioni Unite hanno ripetutamente chiesto la fine delle leggi che criminalizzano apertamente l’omosessualità, affermando che violano i diritti alla privacy e alla libertà dalla discriminazione e costituiscono una violazione degli obblighi dei paesi ai sensi del diritto internazionale di proteggere i diritti umani di tutte le persone, indipendentemente dal loro orientamento sessuale o identità di genere.

Dichiarando tali leggi “ingiuste”, Papa Francesco ha affermato che la Chiesa cattolica può e deve lavorare per porvi fine. “Deve fare questo.

“Siamo tutti figli di Dio, e Dio ci ama così come siamo e per la forza che ciascuno di noi combatte per la propria dignità”.