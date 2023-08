Papa a Fatima: “Il mondo ottenga la pace”

- Advertisement -

AgenPress. Preghiamo per la pace, affinché la Santa Vergine, che a Fatima ha chiesto “voglio che si reciti il ​​Rosario per ottenere la pace”, presenti le nostre preghiere al Signore e sia concesso al mondo un periodo duraturo di pace.

Il Papa raccoglie i bisogni di un’umanità che sembra aver smarrito la via della pace, ma vuole soprattutto parlare di gioia. E di una Chiesa che “non può che essere la casa della gioia”, come sottolinea in un discorso quasi interamente a braccio, ribadendo il suo messaggio nella cerimonia di accoglienza di una Chiesa che accoglie “todos, todos, todos… tutti, tutti, tutti”.

La Chiesa è accogliente e senza porte, è un santuario a cielo aperto, non ha porte. Questa è la casa della Madre nel cuore di questa piazza che evoca un grande abbraccio materno. Così sia nella Chiesa, che è madre: porte aperte per tutti, per facilitare l’incontro con Dio; e posto per tutti, perché ognuno è importante agli occhi del Signore e della Madonna”.