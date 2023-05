Paolo Crisafi (Remind) insieme al Ministro Raffaele Fitto nella Giornata per l’Europa 2023

- Advertisement -

AgenPress. Il 9 maggio 2023 si è svolta a Roma la celebrazione della Giornata dell’Europa alla presenza di Raffaele Fitto Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, di Carlo Corazza Direttore del Parlamento Europeo in Italia e di Antonio Parente Direttore della Commissione Europea in Italia ed ha visto il coinvolgimento dei settori produttivi dell’Immobiliare allargato rappresentato da Remind nelle persone di Paolo Crisafi (Presidente Nazionale) e di Tommaso Accetta (Presidente Giovani). Presenti anche esponenti della stampa e della società civile oltre che una rappresentanza di studenti provenienti da tutta Italia.

Il Ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr Raffaelle Fitto ha così dichiarato: “Mi fa particolarmente piacere partecipare a questo momento di incontro per la Giornata dell’Europa; penso sia molto importante ricordare un’altra ricorrenza, drammatica, ovvero quella del ritrovamento del cadavere di Aldo Moro e più in generale la giornata per la memoria delle vittime del terrorismo.

E lo voglio ricordare per sottolineare anche le posizioni, le azioni e il ruolo di Aldo Moro in riferimento all’Europa durante la fase costituente.

Penso che sia molto importante recuperare questi concetti perché sono concetti sui quali si può costruire molto positivamente anche il messaggio e l’approccio con le Istituzioni Europee che hanno bisogno di avere una loro capacità di adeguamento ai nuovi scenari.

Sicuramente l’Europa ha bisogno di avviare una fase di cambiamento al suo interno. Allo stesso tempo penso sia molto importante, per poter costruire questa nuova dimensione Europea, proprio nel giorno della festa Europa, ricordare anche quelli che sono i valori fondanti e quelle figure che hanno rappresentato anche un momento importante nella fase di costituzione dell’Unione Europea. Lo voglio ricordare perché, se noi oggi volessimo fare un parallelismo rispetto a questo, c’è una dichiarazione di Aldo moro che mi ha molto colpito che è quella nella quale lui fa un riferimento affermando che la presenza dell’Europa rappresenta un punto di congiuntura e di convivenza unico nel suo caso. Questo, oggi, è un elemento fondamentale anche rispetto al messaggio che dobbiamo dare se vogliamo attualizzare questo ruolo e questa presenza, anche in riferimento alle grandi questioni di cui noi ci occupiamo.

Il governo sta lavorando molto nel cercare di cogliere gli aspetti che vedono un’Europa attenta e presente rispetto alla dimensione meridionale mediterranea che può rappresentare un’occasione per avvicinare le Istituzioni sempre di più ai cittadini. È chiaro che noi abbiamo un percorso, oggi, come Istituzioni Europee, teso a modificare alcuni aspetti. Gli scenari geopolitici che abbiamo difronte ci indicano una strada precisa. Dunque la festa dell’Europa deve essere anche l’occasione per riflettere sul ruolo dell’Europa nel rapporto, per esempio, anche con la nuova situazione che si è venuta a creare. Non sono accadute questioni marginali penso alla grave crisi del Covid che ha colpito tutti. Penso alla risposta all’ altezza con il Next Generation Eu che oggi ci impegna in modo forte, anche rispetto alle tematiche ancora più rilevanti ed importanti che sono quelle dell’attuazione del conseguente Piano Nazione di Ripresa e Resilienza che è il tema di impegno maggiore del governo. Sicuramente lo è per quanto mi riguarda in virtù delle deleghe che mi sono state assegnate.

Nel tempo stesso dobbiamo tener conto che siamo nel pieno di una guerra, a poche centinaia di chilometri da noi. L’invasione dell’Ucraina ha rappresentato e rappresenta una dei momenti più bassi dal punto di vista delle relazioni internazionali e del rispetto dei diritti della democrazia, nel mondo in generale, ma in particolare nel nostro continente. Questo ci pone anche una serie di sfide nuove: pensiamo alla conseguente crisi energetica, ai problemi di carattere economico che abbiamo. Su tali questioni penso che l’Europa debba riflettere per ritagliarsi un ruolo sempre più efficace e maggiore, rafforzando la sua dimensione, al fine reggere l’urto di questi grandi cambiamenti geopolitici lavorando molto in questa direzione e soprattutto anche nel cercare di cogliere gli aspetti che vedono un’Europa attenta e presente rispetto a questa dimensione meridionale mediterranea che può rappresentare un’occasione per avvicinare le Istituzioni sempre di più ai cittadini.”

Paolo Crisafi Presidente Remind, confrontandosi con il Ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr Raffaelle Fitto, ha affermato: “La collaborazione con il Ministro Raffaele Fitto sta portando ad una maggiore consapevolezza di come il comparto immobiliare allargato sia una leva fondamentale per lo sviluppo sostenibile e la messa in sicurezza dell’Italia secondo le migliori pratiche europee e nazionali. Ritengo fondamentale il suo impegno diretto, del Dicastero per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr e del Governo Meloni.

L’Europa è la risposta a molte domande che ci poniamo sul nostro futuro. Una risposta, che per sua natura, non può essere data una volta per tutte, ma che nasce dal continuo confronto di culture, lingue, abitudini, ambizioni e orizzonti di ogni singolo Stato dell’Unione.

Il 9 maggio è la giornata per l’Europa, una giornata per ricordare a tutti la nostra appartenenza alla cittadinanza europea come segnale di libertà e di rinnovata partecipazione.

Credere negli ideali europei vuol dire affermare la nostra adesione ai principi dei Padri fondatori che proprio qui, a Roma, gettarono le basi per una Europa unita.

Mai più guerre o conflitti, pace e crescita sostenibile, condivisione di valori di una civile e positiva Unione dei popoli del vecchio Continente, aperti al resto del mondo in una visione di sviluppo e cooperazione.

Oggi è anche la Giornata della Memoria delle Vittime del Terrorismo e delle Stragi di tale matrice. Aderiamo completamente ai sentimenti di gratitudine nei confronti delle vittime, servitori della Stato che ai vari livelli hanno dato la loro vita per l’Italia. La storia ci ha dimostrato che l’unità e la coesione degli Italiani sono gli strumenti più efficaci di fronte ai pericoli più gravi.

Il comparto immobiliare allargato è inclusivo di una visione di sistema dei settori produttivi della Nazione e contempla la centralità delle persone negli spazi, luoghi, territori e paesaggi dove vivono, operano e transitano; Remind celebra questa giornata europea in quanto parte fondamentale della rinnovata idealità europea.

Sempre unità nella diversità: Viva l’Italia, viva l’Europa!”.