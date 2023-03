Paolo Crisafi (presidente Remind) in udienza privata con Papa Francesco: ”promuoviamo uno sviluppo umano integrale insieme ai settori produttivi della Nazione”

- Advertisement -

AgenPress. Si è svolta in data 11 marzo 2023 l’udienza privata con il Santo Padre Francesco a cui hanno partecipato Tommaso Accetta Presidente Giovani Remind e Paolo Crisafi nel duplice ruolo di Presidente dell’Osservatorio per la Cura della Casa Comune e di Presidente Nazionale Remind.

Papa Francesco si è soffermato sulla necessità di “camminare insieme”, integrando tutti, “specialmente i più fragili a livello economico, culturale, razziale e di genere. Ogni persona va rispettata nella sua dignità e nei suoi diritti fondamentali. Il prendersi cura è motore per la nostra casa comune”.

Multidisciplinarietà, multiculturalità, condivisione di sensibilità diverse sono infatti secondo il Papa valori importanti per un mondo migliore.

Paolo Crisafi si è soffermato con il Santo Padre sulla necessità di promuovere uno sviluppo umano integrale che sia dunque economico ma anche sociale e culturale con particolare attenzione alle necessità della nostra casa comune che bisogna preservare e tutelare in continuità con le attività umane.

A seguito di questo incontro proseguiremo con rinnovato entusiasmo i lavori portati avanti da Remind coinvolgendo in una visione di sistema tutti i settori produttivi per condividere insieme le migliori strategie per la salvaguardia del pianeta e il benessere delle persone negli spazi, luoghi, territori e paesaggi dove vivono, operano e transitano”