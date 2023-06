- Advertisement -

AgenPress. In una intervista a Vanity Fair, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno annunciato la loro separazione.

“Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. Non ci sono di mezzo terze persone o amanti”. “Era una notizia che avremmo dovuto dare noi per primi a chi di dovere“. Siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati“.