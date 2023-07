Pandemia. FORUMDD: “Approvata nostra proposta di infrastruttura pubblica europea per vaccini e farmaci”

- Advertisement -

AgenPress. Un passo importante per l’Europa che vogliamo. Il Parlamento europeo in seduta plenaria ha approvato il Rapporto sulle lezioni della pandemia di Covid-19.

Il Rapporto raccomanda alla Commissione e ai paesi membri di “creare un’ampia infrastruttura pubblica europea di Ricerca e Sviluppo, orientata alla missione, che operi nell’interesse pubblico per la produzione di medicinali di interesse sanitario e strategico per l’assistenza sanitaria in assenza di una produzione industriale esistente al fine di sostenere l’UE per superare il fallimento del mercato, garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e prevenire eventuali carenze di medicinali, contribuendo nel contempo a una maggiore preparazione per affrontare nuove minacce ed emergenze sanitarie”, come il Forum Disuguaglianze e Diversità chiedeva da prima del Covid-19.

L’emendamento che voleva sopprimere la proposta è stato respinto. Felici di questo risultato insieme a tanti altri e tante altre che hanno sostenuto la campagna “Salute bene comune”.