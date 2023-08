Pakistan. Ex primo ministro Khan condannato a tre anni di carcere per corruzione

- Advertisement -

AgenPress – L’ex primo ministro pakistano Imran Khan è stato condannato a tre anni di carcere dopo essere stato giudicato colpevole in un processo per corruzione, un verdetto che lo esclude dall’esercizio di cariche politiche.

Khan, 70 anni, è stato prelevato dalla polizia nella sua casa di Lahore sabato dopo che un tribunale si è pronunciato sul caso Toshakaha, in cui è stato accusato di aver venduto illegalmente regali da capi di stato per centinaia di milioni di rupie durante il suo mandato come primo ministro dal 2018 al 2022.

Il giudice ha scoperto che Khan aveva “deliberatamente presentato dettagli falsi” dei doni alla corte ed era stato coinvolto nella corruzione. Dopo aver espresso il suo dispiacere per il fatto che gli avvocati di Khan non fossero in tribunale, lo ha condannato a tre anni di prigione e gli ha ordinato di essere bandito dalla politica per cinque anni.

Il partito PTI ha affermato che contro la decisione è stato presentato ricorso a nome di Khan presso la Corte Suprema. L’ex primo ministro ha ripetutamente negato ogni addebito.

Khan, 70 anni, è stato estromesso con un voto di sfiducia parlamentare lo scorso anno e da allora ha condotto una campagna popolare contro l’attuale governo guidato dal primo ministro Shehbaz Sharif, accusandolo di collusione con alti leader militari per rimuoverlo dall’incarico e tenerlo rinchiuso fuori dalla politica.

A maggio, il suo arresto e la sua breve detenzione in un caso separato hanno innescato violenti scontri tra i suoi sostenitori e la sua polizia. Diversi alti dirigenti del partito sono stati arrestati durante i disordini.

Khan ha anche avanzato accuse secondo cui il governo avrebbe collaborato con gli Stati Uniti in una cospirazione per rimuoverlo dall’incarico, affermazioni respinte da entrambe le parti.

L’esercito ha precedentemente respinto le affermazioni di Khan che aveva qualcosa a che fare con i precedenti presunti attentati alla sua vita.

Le affermazioni dell’ex giocatore di cricket internazionale hanno toccato una corda con una popolazione giovane in un paese in cui la rabbia e la disillusione nei confronti dell’establishment politico e militare sono alimentate da una crescente crisi del costo della vita e il sentimento anti-americano è comune.

Il verdetto significa che Khan non potrà prendere parte alle elezioni previste prima della fine dell’anno.