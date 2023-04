Pakistan. Cittadino cinese arrestato con l’accusa di blasfemia. Rischia la pena di morte

- Advertisement -

AgenPress – La polizia pakistana ha arrestato un cittadino cinese con l’accusa di blasfemia dopo aver presumibilmente insultato l’Islam e il profeta Maometto, hanno detto le autorità lunedì. Secondo le controverse leggi pakistane sulla blasfemia. Il reato comporta la pena di morte.

La polizia ha identificato l’uomo solo come il signor Tian dalla Cina e ha detto che è stato arrestato domenica notte, ore dopo che centinaia di residenti e lavoratori che lavoravano al progetto di una diga hanno bloccato un’autostrada chiave e si sono mobilitati per chiedere il suo arresto.

Il raduno si è svolto nella città di Komela, situata nelle vicinanze il sito della diga di Dasu, il più grande progetto idroelettrico del Pakistan, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa, che confina con l’Afghanistan, secondo il capo della polizia locale Naseer Khan.

Khan ha detto che gli ufficiali hanno risposto rapidamente alle proteste “salvando e arrestando” il cittadino cinese. Secondo Khan, le accuse sono nate da un disaccordo sul posto di lavoro: Tian si sarebbe arrabbiato e avrebbe rimproverato due autisti locali per aver sottratto troppo tempo al lavoro per pregare. Altri lavoratori hanno poi affermato di aver insultato il profeta.

La polizia ha detto che Tian, ​​che era responsabile del trasporto pesante nel progetto, sarà processato in base alle leggi sulla blasfemia se gli investigatori dimostreranno che ha insultato l’Islam. Non ci sono stati commenti immediati dall’ambasciata cinese a Islamabad.

L’autostrada bloccata è stata successivamente riaperta al traffico e sono ripresi i lavori alla diga di Dasu, che ha decine di cinesi e centinaia di pakistani che lavorano al progetto, ha detto Khan.

Attacchi di massa contro persone accusate di blasfemia e persino attacchi di linciaggio sono comuni in Pakistan, un paese musulmano conservatore. I gruppi per i diritti affermano che le accuse di blasfemia sono state spesso utilizzate per intimidire le minoranze religiose e regolare conti personali.

I video che circolano sui social media mostrano una folla inferocita che manifesta fuori da un vasto complesso che ospita lavoratori edili cinesi e pakistani a Komela. Si possono sentire i manifestanti cantare “Dio è grande” mentre le forze di sicurezza sparano colpi in aria per disperdere la folla.

Sebbene gli arresti di musulmani e non musulmani con l’accusa di blasfemia siano comuni in Pakistan, raramente gli stranieri vengono arrestati.