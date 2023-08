Pakistan. 21 Chiese date alle fiamme a Jaranwala. Decine di arresti. Tra questi due cristiani per blasfemia

- Advertisement -

AgenPress – Le forze dell’ordine hanno arrestato un totale di 128 persone che si presume siano collegate alla recente ondata di incidenti che hanno coinvolto il saccheggio di più chiese e residenze all’interno della comunità cristiana di Jaranwala, situata nella regione del Punjab. Un numero considerevole di casi, che supera i 600, è stato ufficialmente archiviato contro persone sospettate di essere complici degli attacchi. Il capo della polizia del Punjab, il dottor Usman Anwar, confermando l’arresto di 128 persone, ha affermato che in città sarà imposto per una settimana il divieto di qualsiasi tipo di assembramento e manifestazione. A causa della tensione in città, tutte le istituzioni pubbliche e private sono chiuse a Jaranwala, dove sono state dispiegate forze di polizia e paramilitari. Il governo del Punjab ha ordinato un’inchiesta ad alto livello per indagare e trovare le persone coinvolte negli incidenti.

“Stiamo sollecitando al governo un’indagine indipendente e severe punizioni per i responsabili di questi attacchi”, ha aggiunto. Le violenze sarebbero esplosa dopo la denuncia di blasfemia da parte di alcuni fedeli musulmani. Secondo dei testimoni due cristiani avrebbero strappato alcune pagine del Corano, le avrebbero gettate a terra e avrebbero inciso sul testo sacro dell’Islam alcuni commenti offensivi.

Nel corso della giornata è arrivata la conferma che due uomini Amir e Raki Masih sono stati arrestati con l’accusa di aver “profanato il Corano, insultato il Profeta e i musulmani”, è riportato nella nota di arresto, e incriminati per blasfemia. Sono in custodia al dipartimento di antiterrorismo, ha precisato su Twitter il primo ministro della Giustizia del Punjab, Mohsin Naqvi. Ieri la polizia era riuscita a sedare gli attacchi alle chiese solo con la promessa che i due cristiani sarebbero stati arrestati.