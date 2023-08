Paesi. Zelensky, riceveremo 42 aerei da combattimento F16. “Accordo storico. E questo è solo l’inizio”

“In questo momento, i Paesi Bassi possiedono ancora 42 F-16. Di questi 42, abbiamo bisogno di aerei per aiutare l’addestramento in Danimarca e successivamente in Romania”, ha detto Rutte. Ha aggiunto che i Paesi Bassi esamineranno se tutti gli aerei rimanenti possano essere forniti, ma ha dichiarato di non poter ancora fornire un numero definitivo.

Rutte ha affermato che la formazione linguistica per il personale di servizio ucraino è in corso e che presto inizierà l’addestramento militare in Danimarca.

Zelensky si è recato in Danimarca domenica, poche ore dopo l’annuncio. Il leader ucraino ha detto che incontrerà il primo ministro danese Mette Frederiksen, la famiglia reale, membri del parlamento danese e imprenditori.

Arriva dopo che un funzionario statunitense venerdì ha affermato che gli Stati Uniti si erano impegnati ad approvare il trasferimento di aerei da combattimento F-16 per l’Ucraina non appena l’addestramento sarà completato.

Il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov ha confermato sabato che i piloti ucraini hanno iniziato l’addestramento.

Gli F-16 sono aerei a reazione multiruolo monomotore, il che significa che possono essere utilizzati in missioni aria-aria o di attacco al suolo.