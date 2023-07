P.S. Berlusconi in politica? Per il momento no. Ho il dovere di rimanere a Mediaset a fare il mio mestiere

- Advertisement -

AgenPress – “Non ho intenzione di scendere in politica. La politica è un mestiere serio, che non si impara dall’oggi al domani”.

Lo dice Pier Silvio Berlusconi. Almeno per ora. Ma poi ammette che, subito dopo la morte del Cavaliere, “qualcosa a livello emotivo si è mosso: ho pensato che il suo rapporto con gli italiani e con l’Italia, fatto di amore e di libertà, è un lascito che deve vivere. Peraltro io ho 54 anni, mio padre ne aveva 58 quando è sceso in politica. Chi sostituirà mio padre? Nessuno mai”.

“Anche mai fosse non penso che sia giusto lasciare le cose a metà: ritengo di dover rimanere a Mediaset a fare il mio mestiere. E poi, ed è la cosa più importante di tutte, se dovessi sentire qualche tipo di chiamata, pensare di dover dare un servizio agli italiani… Ma ad oggi non c’è nessuna emergenza: per la prima volta dopo tanti anni c’è un governo votato dagli elettori, che sta facendo del suo meglio. E penso che Forza Italia debba e possa garantire stabilità al governo”. “Non mi piace la parola emulazione. E poi se c’è una cosa che ho imparato è che non dovevo essere come mio padre, soprattutto nel lavoro”.