Orsa JJ4. Associazioni Animaliste denunciano per “omicidio colposo” il Presidente della Provincia di Trento e il Sindaco di Caldes

AgenPress. L’Associazione Culturale/Politica Task Force Animalista, Animal Liberation Odv, META Movimento Etico Tutela Animali e Ambiente e Fondazione Jigen Odv, seguite dall’Avvocato David Zanforlini, hanno denunciato i Sig.ri Fugatti, Presidente della Provincia Autonoma di Trento e Mocatti, Sindaco di Caldes, per “omicidio colposo” di Andrea Papi.

I due amministratori, essendo i responsabili locali della Protezione Civile, avevano l’obbligo di predisporre ogni attività per scongiurare o mitigare il rischio di un evento come quello che ha drammaticamente colpito la famiglia Papi.

Nella sentenza emessa dal Tribunale per la Giustizia Amministrativa di Trento il 16 maggio scorso risulta che sono stati sollevati seri dubbi sull’attività di prevenzione sviluppata dai soggetti a capo della Protezione Civile, oltreché della inutilità di intervenire con provvedimenti di abbattimento dopo che si siano verificati gravi episodi in danno della incolumità delle persone, come nel caso del povero Andrea Papi.

Si ritiene quindi che il sig. Fugatti ed il sig. Mocatti, investiti per legge (d.lgs. 1\2018: Codice della Protezione Civile) della tutela della incolumità dei cittadini, non abbiano fatto quanto prescritto per evitare il tragico evento che ha colpito la famiglia Papi e perciò ne siano i diretti responsabili, circostanza che dovrà valutare in sede penale la Procura della Repubblica di Trento.