Orsa JJ4. Associazione Iene Vegane: “Pronta la denuncia a tutte le Procure d’Italia”

AgenPress. Questa volta la denuncia a tutta l’Amministrazione del Trentino viene effettuata dall’Associazione “Iene Vegane” nella persona del presidente ed attivista Alessandra Di Lenge con la consulenza dell’Avvocato Internazionalista Luca Di Carlo che tra i tanti suoi assistiti figura anche la famiglia di Pablo Escobar e la nota pornostar Ilona Staller.

Il legale in altre circostanze aveva già chiesto l’istituzione di un “Tribunale Internazionale per gli Animali” motivandolo con un obbligo giuridico e morale che tutta l’umanità, ha e deve avere, nei confronti degli animali.

https://www.agenpet.it/2020/08/05/crimini-sugli-animali-lavvocato-luca-di-carlo-denuncia-i-premier-di-tutto-il-mondo-e-chiede-listituzione-di-un-tribunale-internazionale-per-gli-animali/

Ora la denuncia diretta a tutte le Procure della Repubblica d’Italia nei confronti del presidente e dell’amministrazione della Provincia del Trentino per l’ipotesi di aver, in sodalizio, promosso la persecuzione e la condanna a morte degli orsi.

L’Avvocato Di Carlo dichiara: “Fugatti non può emettere ordinanze sulla vita o la morte degli animali. Queste decisioni non sono di competenza della politica”. Nello specifico della denuncia si contesta l’abbandono dei cuccioli dell’orsa JJ4, il maltrattamento di animali, l’istigazione a delinquere e tentato delitto, nonché l’utilizzo del potere politico per l’ipotesi di abuso di ufficio. Si richiede inoltre il sequestro di tutti gli atti emessi dalla Pubblica Amministrazione del Trentino.

Altre denunce sono già state promosse ricordiamo quella del Partito Animalista Europeo. “Nonostante Fugatti fosse a conoscenza delle proposte di adozione dell’orsa ha ordinato lo stesso l’eliminazione non solo JJ4 ed MJ5 ma anche di un terzo orso”.

L’Aidaa ha ugualmente denunciato Fugatti ritenendolo responsabile di aver ordinato la cattura di una madre orsa nonostante la stessa stava ancora accudendo i cuccioli. Ma soprattutto è responsabile dell’abbandono dei piccoli orsi che per scelta specifica sono stati allontanati volontariamente dalla madre al solo scopo di rendere più facile l’eventuale cattura dell’orsa JJ4.