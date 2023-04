Orsa JJ4. Anche la Commissione Europea vuole ucciderla, “nell’interesse della salute e sicurezza pubblica”

- Advertisement -

AgenPress – La direttiva europea Habitat “prevede la possibilità per le autorità nazionali di autorizzare la cattura o l’uccisione di esemplari di specie protette, a determinate condizioni, anche nell’interesse della salute e della sicurezza pubblica”. Lo afferma un portavoce della Commissione Ue, interpellato sulla vicenda dell’Orsa Jj4 e il dibattito sul possibile abbattimento dell’animale, alla luce anche delle politiche Ue messe in campo per il ripopolamento dei grandi predatori.

La Commissione europea precisa comunque che sulla vicenda dell’Orsa Jj4 “non dispone di informazioni specifiche se non quelle riportate dalla stampa”.

Il portavoce dell’esecutivo europeo esprime anche le proprie “condoglianze agli amici e alla famiglia di Andrea Papi” e segnala che “la protezione della vita umana è e rimane la prima priorità. L’attacco di un orso all’uomo è un evento molto raro, ma resta tragico quando si verifica”.

“Le autorità degli Stati membri responsabili della gestione della fauna selvatica – precisa -dispongono degli strumenti adeguati per valutare ogni singolo caso e adottare misure preventive o reattive appropriate”. “La legislazione dell’Ue sulla natura offre” alle autorità nazionali “un quadro di riferimento per garantire sia la sicurezza delle persone che la conservazione delle specie selvatiche protette”.

“Le misure pertinenti comprendono la sensibilizzazione e l’informazione delle persone che entrano nelle aree frequentate dagli orsi; la corretta gestione dei rifiuti e la rimozione degli attrattori alimentari per gli orsi; squadre di emergenza specializzate per affrontare tempestivamente gli esemplari problematici che mostrano un comportamento potenzialmente pericoloso”.

“La coesistenza con i grandi carnivori si è dimostrata possibile, ma richiede misure precauzionali ed è un processo continuo per garantire la sicurezza delle persone e la protezione dei mezzi di sussistenza – viene anche precisato – La Commissione ha sempre sostenuto gli Stati membri nei loro sforzi per migliorare lo stato di conservazione dei grandi carnivori protetti, garantendo al contempo la coesistenza con l’uomo e il bestiame”.