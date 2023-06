Orlandi. Papa Francesco esprime vicinanza alla famiglia. Striscioni ammessi in Piazza San Pietro

- Advertisement -

AgenPress – “In questi giorni ricorre il 40/o anniversario della scomparsa di Emanuela Orlandi. Desidero approfittare di questa circostanza per esprimere ancora una volta la mia vicinanza ai familiari, soprattutto alla mamma, e assicurare la mia preghiera. Estendo il mio ricordo a tutte le famiglie che sentono il dolore di una persona cara scomparsa”. Lo ha detto papa Francesco all’Angelus.

“È stato un segnale positivo, non me lo aspettavo, credo che questo sia un bel passo avanti”, ha detto Pietro Orlandi.

I manifestati del sit-in di oggi per i 40 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, sono stati ammessi ad “assistere all’Angelus del Santo Padre” e potranno accedere in piazza San Pietro con maglie a tema e striscioni”. E’ quanto afferma una nota dei Servizi di sicurezza e Protezione civile del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, Corpo della Gendarmeria. La nota reca la data 22 giugno 2023 e si riferisce al sit-in che comincerà stamattina in Largo Giovanni XXIII per poi proseguire alle 12 verso piazza San Pietro.